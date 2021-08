Pontresina - Frau (54) will ihren Hund retten und stürzt in den Tod

Beim Abstieg von der Boval-Hütte in Richtung Morteratsch stürzten die Frau und ihr Hund ab.

In der Nacht auf Mittwoch ist die Frau gestorben.

Eine 54-Jährige ist beim Abstieg von der Boval-Hütte in Richtung Morteratsch verstorben.

Zusammen mit ihrem Mann, ihrem Hund und zwei Verwandten war eine 54-jährige Frau in den Bünder Bergen wandern. Beim Abstieg von der Boval-Hütte in Richtung Morteratsch rutschte ihr frei laufender Hund auf einer Felskante aus. Die Hundehalterin versuchte ihren Hund zu erreichen, um ihn zu retten. Beim Versuch rutschte sie ebenfalls im steilen Gelände aus und stürzte rund hundert Meter den felsigen und steilen Abhang hinunter.

Ihre Begleiter forderten sofort Hilfe bei der Rega an. Der Ehemann begab sich über einen Umweg zur Stelle, wo seine abgestürzte Frau lag. Eine Rega-Crew flog die Schwerverletzte ins Kantonsspital Graubünden nach Chur, wo sie in der Nacht auf Mittwoch an ihren schweren Verletzungen verstarb. Der Hund überlebte den Absturz ebenfalls nicht. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft klärt die Kantonspolizei Graubünden die genauen Umstände dieses Unfalles ab.