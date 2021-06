Bardonnex GE - Frau wollte zum Zahnarzt und wurde in Handschellen abgeführt

Eine Waadtländerin wollte mit einem Zahnarztbesuch in Barcelona Geld sparen.

Weil eine andere Frau, die polizeilich gesucht wird, ähnlich heisst wie sie und am selben Tag Geburtstag hat, wurde sie am Schweizer Zoll verhaftet.

Eigentlich wollten die Frau aus Mézières VD und ihr Mann am 5. Juni nur mit dem Auto nach Barcelona. Grund für die Fahrt war ein Zahnarztbesuch bei einem befreundeten Arzt, um etwas Geld im Vergleich zu Schweizer Zahnärzten zu sparen. Das Paar nahm auch noch einen dritten Fahrgast mit – eine Bekannte eines Freundes – um sich so die Kosten für Benzin und Mautgebühren zu teilen. Die drei kamen jedoch an besagtem Tag gar nicht über die Schweizer Grenze hinaus.