Österreich: Frau wurde mit 57 Jahren zum Mann und darf nun mit 60 nicht in Pension

Ein trans Mann in Österreich klagte, um eine Pension zu bekommen, die seinem früheren eingetragenen Geschlecht entspricht. Doch damit blitzte er bei sämtlichen Gerichten ab.

Darum gehts Eine Österreicherin liess ihr Geschlecht mit 57 Jahren ändern und entsprechend eintragen.

Trotzdem beantragte die nun als Mann eingetragene Person, mit 60 Jahren – wie in Österreich vorgesehen – pensioniert zu werden.

Doch der Kläger kam damit nicht durch, denn entscheidend ist das eingetragene Geschlecht.

Eine Österreicherin aus der Steiermark, die mit 57 Jahren zum Mann wurde, darf nicht mit 60 Jahren in Pension. Denn in Österreich entscheidend für den Pensionsantritt sei das zum Stichtag eingetragene Geschlecht im «Zentralen Personenstandsregister», urteilte nun der Oberste Gerichtshof. Grundsätzlich beträgt das Regel-Pensionsalter für Männer in Österreich 65 Jahre. Österreicherinnen können derweil schon mit 60 Jahren in Pension gehen.

Der Kläger lebte früher als Frau, war verheiratet und hat zwei Kinder. Im Jahr 2017, mit 57 Jahren, beschloss die Frau schliesslich, zum Mann zu werden. Sie liess sich die Brüste und Eierstöcke entfernen, eine genitalangleichende Operation wurde aber nicht durchgeführt. Zudem wurde neben dem Geschlechtseintrag im Personenstandsregister auf männlich auch der Vorname geändert. Somit gilt die Steirerin seit März 2017 offiziell als Mann.

Kläger war überwiegende Zeit seines Lebens Frau

Da er die überwiegende Zeit seines Lebens eine Frau war, noch primäre weibliche Geschlechtsorgane hat und auch eine «typisch weibliche Erwerbsbiografie mit Zeiten der Kindererziehung» aufwies, beantragte der 1960 geborene Mann im Dezember 2020 eine Alterspension.

Doch die zuständige Behörde lehnte ab mit der Begründung, dass sein derzeitig eingetragenes Geschlecht männlich sei und er somit erst mit 65 Jahren in Pension gehen könne. Der Mann ging gerichtlich dagegen vor, da die Entscheidung der Behörde dem Gleichheitsgrundsatz widerspreche. Denn dadurch wären Frauen, die vor dem 60. Lebensjahr das Geschlecht wechseln, gegenüber jenen benachteiligt, die es erst danach tun.

Kein Verstoss gegen Gleichheitssatz

Doch das Grazer Landesgericht für Zivilrechtssachen entschied ebenfalls nach dem Eintrag im Personenstandsregister und lehnte die Klage ab. Er habe sich als Mann vermerken lassen, also sei er auch pensionsrechtlich als maskulin zu behandeln. Ein Verstoss gegen den Gleichheitssatz liege nicht vor, denn der Betroffene habe mit dem Eintrag selbst entschieden, als Mann gelten zu wollen.

Der Mann legte Berufung ein, der Fall ging an das Oberlandesgericht Graz. Doch auch dieses Gericht berief sich auf das zum Stichtag eingetragene Geschlecht. Der Betroffene ging in Revision, nun war der Oberste Gerichtshof (OGH) am Zug. Vor dem OGH gab der Mann an, dass es im Jahr 2017 noch keine Möglichkeit gab, sein Geschlecht als «divers», «inter» oder als «kein Eintrag» anzugeben.

Eintrag im Personenstandsregister ausschlaggebend

Doch die Begründungen des Mannes griffen beim OGH nicht. Dass er keine genitalangleichende Operation vornehmen habe lassen, führe nicht dazu, dass er pensionsrechtlich als Frau zu behandeln sei. Entscheidend bleibe, dass die frühere Frau am Stichtag für die Pension als Mann im Personenstandsregister eingetragen war, so der OGH in seiner Entscheidung.

Konsequenterweise müsste daher auch einem Mann, der sich vor dem 60. Lebensjahr zu einer Frau umwandeln lässt, die Pension verweigert werden. Denn bis zur Geschlechtsänderung liegt laut Rechtssprechung eine «typisch männliche Erwerbsbiografie» vor – so weit die Theorie. Doch in der Praxis beantragte eine 61-jährige Frau, die als Mann geboren wurde, die Alterspension, berichtet der «Standard». Diese wurde ihr im Einklang mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs auch gewährt.

Die Situation in der Schweiz Auch die Schweizer Gesellschaft wandelt sich fortlaufend und trans Menschen erfahren eine grössere Akzeptanz, als dies noch vor wenigen Jahren der Fall war. Seit dem 01.01.2022 ist im ZGB die Änderung des amtlich eingetragenen Geschlechts vereinfacht. Die Änderung des Geschlechtseintrags müsse beim Zivilgericht beantragt werden, wie das Portal PensExpert schreibt. Dabei ist es unerheblich, ob eine körperliche Angleichung an die Geschlechtsidentität stattgefunden hat. Denn ein solcher Eingriff in die körperliche Integrität dürfe keine Voraussetzung sein, wie der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) bestätigt hat. In der Schweiz geht die Information über die Änderung des Geschlechtseintrags direkt ins AHV-Register über und ist danach ausschlaggebend. Laut AHV-Gesetz gilt für Frauen ein ordentliches Rentenalter von 64 Jahren und für Männer eines von 65 Jahren. Mit der Änderung des Geschlechts ändert sich auch das ordentliche AHV-Rentenalter der Person.

