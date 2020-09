Ein Passant am Zürcher Hauptbahnhof traute seinen Augen nicht. «Leute, ich muss euch unbedingt was zeigen. Ich glaub das gar nicht», sagt er. Wenige Sekunden später schwenkt seine Kamera auf eine Frau, die ein Hündchen im Arm hält. Was dabei speziell ist: Wie sein Frauchen trägt auch das Tier eine Hygieneschutzmaske. Trocken fügt der Beobachter an: «Die Menschheit geht zu Ende. Unglaublich, Schweizer Hauptbahnhof Zürich.»

Reaktion auf Spott

Man habe ihnen vorgeworfen, dass ihre Aussagen haltlos seien und niemand in der Schweiz so bescheuert sei, seinen Haustieren Masken anzuziehen, und sie Falschmeldungen verbreiten würden, so die Tierfreunde. Die Anfragen, Bilder und Videos, die sie erhielten, zeigten jedoch, dass immer mehr Menschen in der Schweiz genau das täten. «Bitte quälen Sie Ihre Tiere nicht. Sie sind keine Überträger und benötigen Fürsorge und eine artgerechte Haltung und keine Masken!», appelliert die Stiftung an die Tierhalter.