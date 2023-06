Bern: Frau brennt beinahe die Wohnung ihres Partners ab

Als die Frau den Rauch auf dem Balkon sah, eilte sie in die Wohnung zurück. (Symbolbild)

Nachdem die Frau Kleidungsstücke ihres Mannes angezündet hatte, gerieten auch andere Objekte in Brand.

In einer Wohnung im Raum Bern kam es zwischen einem Paar zu einer Auseinandersetzung.

Der Streit zwischen einem Paar aus dem Raum Bern endete im letzten Dezember beinahe mit einem Wohnungsbrand. Auf dem Balkon zündete die Frau eine Hose und einen Pullover ihres Partners an, die sie ihm geschenkt hatte. Anschliessend warf sie die beiden Kleidungsstücke auf die Balkonstufe und verliess das Domizil des Mannes. Von draussen sah sie Rauch aufsteigen, worauf sie in das Mehrfamilienhaus zurückeilte. Durch die brennenden Kleider waren das Sofa und der Salontisch auf dem Balkon in Brand geraten. Glücklicherweise konnte dieser rechtzeitig durch Nachbarn und den Partner gelöscht werden, wie dem Strafbefehl zu entnehmen ist.