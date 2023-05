Luzern: Juso will Begleitservice für Frauen

Auf der Ufschötti in Luzern wird im Sommer gerne bis tief in die Nacht hinein gefeiert.

Vor allem Frauen haben in Luzern nachts Angst, vom See an den Bahnhof Luzern zurückzugehen.

Gruselig, gefährlich, beengend und ohne Fluchtmöglichkeiten: So düster ist der Heimweg für viele Luzernerinnen, wenn sie im Sommer am See gefeiert haben und spätnachts über den Werftsteg zurück an den Bahnhof Luzern gehen wollen.