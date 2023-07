Frauen dürfen in Zürcher Hallenbädern oben ohne planschen

Frauen dürfen in Zürcher Hallenbädern durchaus «topless» baden, wenn sie denn wollen.

Die vier Gemeinderätinnen aus GLP, Grünen, Mitte und SP hatten Diskriminierung gewittert: Sie wollten von der Stadtregierung wissen, warum in den Hallenbädern der Stadt strengere Bekleidungsregeln gelten würden als in den Freibädern und Frauen ihre Brüste bedecken müssten. «Alle sollen frei entscheiden dürfen, was sie von Badehose über Badekleid bis Burkini tragen möchten», werden sie vom «Tages-Anzeiger» zitiert.