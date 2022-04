Nati-Trainer bekräftigt Boykott: Frauen-EM mit oder ohne Russinnen? – «Wir werden nicht gegen sie spielen»

Ende Februar gab der Schweizerische Fussballverband bekannt, dass er alle Spiele gegen Russland boykottieren wird. «Der SFV verurteilt den russischen Angriff auf die Ukraine, der nicht nur in eklatanter Weise gegen Völkerrecht, sondern auch gegen die universalen Werte des Fussballs wie beispielsweise die Förderung freundschaftlicher Beziehungen verstösst, die in den Fifa-Statuten propagiert wird», hiess es damals in einem Communiqué.

Weiter teilte der SFV mit, dass sich der Boykott «erforderlichenfalls explizit» auch auf das erste Spiel des Frauennationalteams an der EM in England erstrecke. Dort würde die Nati auf Russland treffen. Die Haltung des SFV sei «nicht verhandelbar». Diese Meinung unterstreicht Nils Nielsen, der Trainer der Schweizer Frauen-Nati, am Rande der Italien-Pleite am Dienstagabend. Er wählt eindeutige Worte: «Wir spielen nicht gegen Russland, wenn das russische Frauen-Team antritt, werden wir nicht auf dem Platz stehen. Das ist Fakt.» Heisst: Der SFV würde eine Forfait-Niederlage in Kauf nehmen.