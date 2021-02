Auf Ellas Rat hin will er neu seine Sexpartner*innen vor dem Akt einweihen – vorausgesetzt, es ist mehr als ein One-Night-Stand.

Das Problem ist auch anderen in seinem Kollegenkreis bekannt.

«Krass, das ist ja voll geil!», meinte mein Kumpel Per, als ich ihm von meinem Problem erzählte. «Es geht so», meinte ich etwas genervt. Ja, dass ich nicht bei der ersten Berührung meines besten Stücks losballere und damit jeden weiteren Spass beende, ist gut. Dass ich auch nach 30 Minuten Bettgymnastik meist immer noch chromstahlhart weiter turnen kann, auch. Aber dann fängt das Problem eben an. «Und du kommst einfach nicht?», fragte Per interessiert.