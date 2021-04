1 / 8 Immer mehr Privatpersonen erstellen sich einen Onlyfans-Account, um dort ihre Nacktbilder und -videos zu verkaufen. Pexels In Zeiten von Corona ist Linda glücklich, dass sie etwas machen kann: «Onlyfans hilft nicht nur finanziell, sondern ich habe auch etwas zu tun in dieser instabilen Zeit .» Byrd Thanaphonlasap Photography Privat zeigt sich Linda auch gerne ungeschminkt. Hier mit ihrem Pferd Rebtendro. Privat

Darum gehts Am Anfang nutzten vor allem Prominente und Fetischisten die Paid-Content-Plat t form Only f ans.

Spätestens seit Corona vielen ein Loch ins Portemonnaie gerissen hat, zeigen auch immer mehr Privatpersonen erotischen Content auf dem Webdienst.

Eine Arbeitslose, eine ehemalige Chemie-Laborantin und eine Pflegerin erzählen, wieso sie dort ihre Nacktbilder- und Videos verkaufen.

Spätestens seit Bella Thorne im letzten Jahr mit ihren Bildern innert 24 Stunden eine Million Dollar verdient hat, ist die Plattform Only f ans vielen ein Begriff. Das Portal funktioniert wie Instagram, nur müssen die N utzer *innen bezahlen , um den meist erotischen Content zu sehen. Anfangs tummelten sich auf dem 2016 gelaunchten Webdienst vor allem Promis, Fetischisten sowie Sexarbeiter*innen. Seit Corona ein Loch in viele Geldbeutel gerissen hat, e röffnen aber auch i mmer mehr Privatpersonen einen Onlyfans-Account und s tellen ihre intimen Fotos und Videos gegen e i ne Abo-Gebühr i ns Netz.

Auch in der 20 Minuten-Community gibt es Frauen , die in Zeiten von Corona auf Only f ans setzen. Drei Leserinnen erzählen, weshalb sie sich dazu entschieden haben, ihre Nacktbilder online zu verkaufen und welche Rolle die Pandemie dabei gespielt hat.

«Onlyfans ist momentan mein Hauptjob, weil ich in Kurzarbeit bin»

Nachdem ihre Aktbilder auf Instagram immer wieder gelöscht wurden, eröffnete die 26-jährige Linda einen Onlyfans-Account. Byrd Thanaphonlasap Photography

Die gelernte Pharma-Assistentin Linda (26) aus Zürich ist seit letztem Sommer auf Only f ans aktiv: « Ich bin seit zehn Jahren als Hobby-Model tätig, unter anderem auch im Dessous- und Aktbereich. Meinen Only f ans-Account namens Ravenc h ild h abe ich erst recht spät, im August letzte n Jahr es, eröffnet. Eigentlich war es eine spontane Entscheidung, weil meine Bilder auf Instagram und Facebook immer wieder gelöscht wurden. Sie waren angeblich zu freizügig, obwohl ich die intimen Stellen entweder verschwommen dargestellt oder mit einem Balken bedeckt habe . Also hatte ich keine Plattform, wo ich meine ästhetischen Nude-Bilder zeigen konnte.

Ich stand vor der Wahl, entweder eine eigene Homepage einzurichten oder einen Only f ans-Account zu machen. Mir war relativ schnell klar, dass Only f ans die bessere Option ist, weil ich dort mit meinen Fotos Geld verdienen kann. Der Verdienst von rund 1000 Franken im Monat kommt mir sehr gelegen, da ich momentan in meinem Job im Überwachungsbereich in Kurzarbeit bin und nicht voll verdiene. Momentan ist Only f ans mein Hauptjob und ich bin sehr froh darüber, dass ich einen Account eröffnet habe. Ausserdem hilft es nicht nur finanziell, sondern ich habe auch etwas zu tun in dieser instabilen Zeit .»

«Ich war arbeitslos und Onlyfans der letzte Ausweg»

Als Corona die Schweiz erreichte, steckte Anna* mitten in der Jobsuche. Bis heute hat sie noch keine Stelle gefunden, Onlyfans ist ihre einzige Einnahmequelle. Privat

Die gelernte Bürokauffrau Anna* (23) setzte im Mai letzten Jahres alles auf die Karte Only f ans. Wegen Corona fand die Genferin keinen Job , ihre letzte Option, sich etwas dazu zu verdienen, war ein Account auf der Paid-Content-Plattform , wo sie unter dem Namen kandylingerie zu finden ist : « Ich war wirklich verzweifelt. Ich habe monatelang einen Job gesucht und mich oft beworben, aber nie ist etwas F estes daraus geworden. Die Pandemie und die dazugehörigen Massnahmen haben es mir sehr schwer gemacht. Ich musste sogar zurück zu meiner Mutter ziehen, weil ich mir die eigene Wohnung nicht mehr leisten konnte.

Als ich nicht weiter wusste, kam mir die Idee , Nackt- und Unterwäschebilder online zu stellen und damit Geld zu verdienen. Wie viel ich verdiene, möchte ich nicht sagen, aber ich kann sagen, dass Only f ans mir sehr geholfen hat : Ich habe trotz Pandemie etwas zu tun und verdiene endlich mein eigenes Geld . Für eine eigene Wohnung reicht es aber leider nicht».

«Onlyfans ist ein toller Nebenverdienst, der nicht zu unterschätzen ist»

Mareike* (22) postet gerne freizügige Bilder auf Onlyfans, um sich so etwas dazu zu verdienen. Privat

Leserin Mareike* (22) arbeitet im Alterszentrum. Sie möchte nicht, dass ihr Umfeld etwas von ihrem Account erfährt. Dennoch postet sie gerne und oft Bilder auf der Paid-Content-Plattform: « Ich habe letztes Jahr einen Account eröffnet, weil ich gerne die Kontrolle über meine Bilder habe. Auf Only f ans kann ich sehen, wer mich abonniert und weiss: Die Leute zahlen, um genau diesen Content von mir zu sehen. Mir ist das lieber, als freizügige Bilder auf Instagram zu posten, wo sie jeder und jede sehen und darüber reden kann . Die Entscheidung, einen Account zu eröffnen, ist mir nicht schwer gefallen.

Eigentlich wollte ich m eine Stelle als Pflegerin aufstocken und mehr Stunden arbeiten, was jedoch nicht möglich war. Da hat mir Only f ans in die Karten gespielt, es ist schliesslich ein schöner Nebenverdienst, den man nicht unterschätzen sollte. Im Monat verdiene ich dank meiner Bilder bis zu 2000 Franken dazu – das s pare ich für die Zukunft . Manchmal gönne ich mir aber auch neue Unterwäsche oder Ä hnliches. Das Geld war dennoch nicht der Hauptgrund für meine Entscheidung. Ich mache gerne schöne, ästhetische Bilder von mir – manchmal eben auch etwas freizügiger e . Da das mit meinem Job im Alterszentrum nicht gut zu vereinbaren ist, bin ich für eine diskrete Plattform dankbar ».

*Name geändert.