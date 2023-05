Stirnfransen fixieren: Tiktoker kleben sich den Pony an die Stirn

Ich schaue sie mir gerne an, aber probiere nichts aus.

Ich liebe sie und probiere sie gerne aus. Der eine oder andere kann schon nützlich sein, anderes ist Quatsch. Ich schaue sie mir gerne an, aber probiere nichts aus. Ich kann damit gar nichts anfangen.

Mit ihr fing es an

Angefangen hat den Trend Creator @ravioli_nicoli, die mit ihrem Video bereits vier Millionen Views sammelte: Sie zeigt im Clip, wie sie für ihr Haar-Styling transparenten Wimpernkleber auf ihre Brauen aufträgt und die Spitzen ihrer Fransen daran festklebt. Sie teilt im Video selbst, dass Kleber auf der Stirn statt auf den Brauen vielleicht noch besser funktioniert hätte, weil er hier am Ende des Tages einfacher zu entfernen sei.

Mittlerweile gibt es unzählige Userinnen, die den Hack für genial befunden haben und ihn in ihren eigenen Clips selbst austesten. Dabei haben sich gleich mehrere Varianten etabliert: @eggdressup etwa trägt den Wimpernkleber nicht auf die Haut oder Augenbrauen auf, sondern vorsichtig auf die einzelnen Haarspitzen. So kommt nur wenig Produkt auf die Haut, dafür muss man den Pony am Ende von Kleberesten befreien.