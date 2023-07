Veraltete Regel: Frauen lassen ihren BH hervorblitzen – und liegen im Trend

Du bemühst dich darum, dass man deine Unterwäsche im Outfit nicht sieht? Diesen Griff kannst du jetzt vergessen, denn der BH darf und soll in deinem Look sichtbar sein. Nachdem diese Saison mit transparenter Mode, Unterwäsche und Tangas sichtbar werden, wird jetzt auch Lingerie Teil vom Styling. Schon vergangenes Jahr zeichnete sich der Trend zum sichtbaren BH ab, doch jetzt sehen wir den Look auch an Stars auf dem Roten Teppich und im Alltag.