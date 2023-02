Fail: Frauen leben länger als Männer – hier siehst du, warum das so ist

Frauen leben länger als Männer, auch weil diese sich in einem Plastikball von einem Auto rammen lassen.

Frauen leben länger als Männer: Laut dem Bundesamt für Statistik lag die Lebenserwartung von Frauen 2021 in der Schweiz bei 85,7 Jahren, die Männer kamen lediglich auf 81,6 Jahre. Dies liegt nicht daran, weil wahre Gentlemen ihre Frauen nicht überleben und allein zurücklassen möchten.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler machen für den Unterschied in der Lebenserwartung vor allem einen biologischen Vorteil verantwortlich. Im Gegensatz zu Männern besitzen Frauen zwei X-Chromosomen und können so Defekte auf dem einen durch das andere ausgleichen.

Einige Forschende erklären die höhere Lebenserwartung der Frauen auch durch einen gesünderen Lebensstil. So würden Frauen im Laufe ihres Lebens zum Beispiel weitaus weniger Alkohol konsumieren und sich auch gesünder ernähren.

Zehn weitere Gründe warum Frauen länger leben

1. Sicherheitskonzept – wird schon gut gehen

Bei einer gemütlichen Poolparty unter Freunden darf der Grill nicht fehlen – am besten doch auch gleich im Planschbecken selbst. Ein Sicherheitskonzept ist dabei meist nicht vorhanden. Ob sich die drei Jugendlichen bewusst sind, dass Wasser auch Strom leitet?

2. Wenn der Nachbar wieder einmal die Heckenschere ausgeliehen hat

Wer kennt es nicht? Der Nachbar hat wieder einmal die Heckenschere ausgeliehen. Wahre Handwerker wissen jedoch ganz leicht zu improvisieren. Kurz den Rasentraktor an einen Kran anhängen und schon lässt sich die Hecke auch ohne Heckenschere trimmen.

3. Putzen leicht gemacht

Fensterputzer begeben sich oftmals auf gefährliche Höhen, um ihre Arbeit zu verrichten. Meist sind sie dabei bestens gesichert, um den Sturz in die Tiefe zu vermeiden. «Überbewertet», denkt sich der Mann aus diesem Bild, als er die Leiter auf dem Geländer des Balkons platziert.

4. Mit aller Kraft festhalten

Die Sonne brennt schon seit Wochen ohne Pause und in der Wohnung wird es allmählich zu warm. Die Lösung liegt auf der Hand: «Lass mich kurz auf die Klimaanlage klettern, um die Temperatur zu regeln», dachte sich dieser junge Mann in einem Geistesblitz.

5. Für eine Zigi ist immer Zeit

Arbeiten ist anstrengend, besonders wenn man mit hochentflammbaren Materialien umgehen muss. Auf die Zigarette zwischendurch will dieser Mann aber nicht verzichten.

6. Andere Länder, andere Sitten

Andere Länder, andere Sitten: Ausserhalb der Schweiz wird das Thema Sicherheit am Arbeitsplatz nicht gleich streng betrachtet. Dafür kommt die Hauswand umso schöner.

7. Gravitation sei Dank

Am Sicherheitskonzept dieser drei Genies lässt sich ausnahmsweise nichts bemängeln. Gut ausgebildet wie sie sind, wissen sie um die Magie der Gravitation Bescheid. Drei gegen eins ist aber auch eine einfache Rechnung.

8. Der beste Velokurier der Welt

Wer den ganzen Tag als Velokurier durch die Stadt radelt, der spürt dies am Abend in den Beinen. «Gäbe es doch nur eine Lösung für dieses Problem», dachte sich dieser Mann. Nun ja, die gibt es, wie er hier unter Beweis stellt. Man muss in einer Lieferung eben nur seinen gesamten Arbeitssold des Tages unterkriegen.