Abstimmungen von 25. September: Frauen lehnten AHV-Reform deutlich ab – Ja dank Männern und Pensionären

Vor allem die Wähler älterer Jahrgänge haben der Vorlage des Bundesrates zum Sieg verholfen – mehr als 67 Prozent der über 65-Jährigen nahmen den Antrag an der Urne an. Bei einer Ausklammerung dieser Wählergruppe aus den Resultaten wäre das Ergebnis deutlich gegen den Bundesrat ausgefallen. So lehnten fast 60 Prozent der 50- bis 64-Jährigen die AHV-Reform ab, bei den 35- bis 49-Jährigen waren es rund 55 Prozent der Befragten, die gegen die Gesetzesänderung gestimmt hatten. Bei den 18- bis 34-Jährigen stiess die Vorlage laut dem Politologen Thomas Milic auf zu wenig Interesse, rund 50 Prozent der Befragten nahmen die Vorlage an.