Selbstverteidigungskurse in Luzern – Frauen lernen, sich gegen Gewalttäter zur Wehr zu setzen

Den Frauen wieder Mut machen. Das möchte Securitas Luzern mit den Selbstverteidigungskursen erreichen und so ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen. (Symbolbild)

Die Securitas Luzern hat sich entschlossen, einen Beitrag gegen Gewalt an Frauen zu leisten, und bietet deshalb mehrere Selbstverteidigungskurse an. «Die Kurse werden für Frauen ab 16 Jahren kostenlos sein. Damit wir die Teilnehmerinnen im Kurs optimal betreuen können, haben wir die Anzahl pro Kurs auf maximal 20 beschränkt», so David Wyder, Regionaldirektor der Securitas Zentralschweiz. Die Idee, einen speziell für Frauen entwickelten Kurs anzubieten, sei aber schon länger vorhanden gewesen. Ausschlaggebend für den jetzigen Zeitpunkt des Angebots war, dass Mitte Oktober eine Frau in der Stadt Luzern nachts auf dem Heimweg im Gebiet der Langensandbrücke von einem Unbekannten vergewaltigt wurde. Ende Oktober wurde auch noch eine Frau in Basel vergewaltigt.