Rassismus – Frauen mit Afro-Frisur werden wegen ihrer Haare beleidigt und diskriminiert

Crown Acts

In den USA reichten Mitarbeitende bei Arbeitgebenden immer wieder Beschwerden ein wegen Verletzung des Diskriminierungsverbots. Sie warfen vor, dass ihnen das Tragen gewisser Frisuren verboten werde. Verschiedene Staaten wie Kalifornien, Colorado oder New York ergänzten das Diskriminierungsverbot aufgrund der Ethnie explizit durch die Haarstruktur und Frisur. Die Gesetze sind auch bekannt als Crown Acts, wobei Crown für Create a Respectful and Open World for Natural Hair steht.