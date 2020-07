Lohndiskriminierung

«Frauen müssen aggressiver über den Lohn verhandeln»

Was tun bei Lohndiskriminierung? Die Wirtschaftssoziologin Katja Rost gibt Tipps zur Lohnverhandlung und spricht über die neue Plattform für Lohngleichheit.

Rost hofft, dass durch das Projekt eine Diskussion in Gang gesetzt wird, die zu einem Umdenken in Unternehmen führt.

Katja Rost, Professorin für Wirtschaftssoziologie an der Universität Zürich, findet es super, dass das Projekt für Lohngleichheit angestossen wird.

Eine neue Website informiert über Lohndiskriminierung. Unternehmen können sich auf der von Travailsuisse am Dienstag vorgestellten Plattform registrieren, wenn sie eine Lohnvergleichsanalyse durchgeführt haben. Katja Rost, Professorin für Wirtschaftssoziologie an der Universität Zürich, ist froh um die Plattform .

Viele Analysetools sind unvollständig. Die Analyse der Berufserfahrung oder Elternzeit fehlt meist, weil der Aufwand für die Erhebung dieser Variablen zu gross wäre. Hohe Lohnunterschiede in einem Unternehmen bedeuten also nicht automatisch, dass Diskriminierungen vorkommen. Die Unternehmen sind hier selbst in der Pflicht, ihre Analyse-Tools zu verbessern.