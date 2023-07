Frauen-Nati: Captain Lia Wälti im Interview zur WM 2023

Das Team ist parat. Wir hatten gute Tage hier in Neuseeland, in denen wir intensiv trainierten – vor allem auch im taktischen Bereich. Das war sehr wichtig, besonders nach den letzten Spielen. Und ich fühle mich auch fit.

Mein Fuss wird wohl noch ein paar Monate getapet sein (lacht). An das muss ich mich gewöhnen. Aber es ist schon so, dass das Tape nochmals eine Sicherheit im Kopf gibt. Wenn man umknickt, rettet es dich nochmals. Aber ich hoffe schon, dass ich es irgendwann nicht mehr brauche.

Schauen wir den Auftaktgegner an. Was ist Ihr Eindruck der philippinischen Gegnerinnen?

Man spürt, dass das Team funktioniert. In einer Partie ist es jedoch immer nochmals was anders. Wir haben Spielerinnen mit Turniererfahrung, aber auch solche ohne. Bei uns passt jedoch das Gerüst auf und neben dem Platz. Die Stimmung passt ebenso. Man merkt, dass sich alle Spielerinnen gegenseitig unterstützen und es kein böses Blut gibt. Man vertraut sich.

Mein Fokus in den letzten Wochen war eher auf mir selber. Klar habe ich von Aussen unterstützt, aber es gibt Momente, in denen ich mich zurückziehen musste. Da brauchte ich die Energie für mich selber. Nun bin ich wieder enger am Team dran und ich kann wirklich sagen, dass man hinsichtlich Stimmung nichts machen muss.

Da fragen sie die Falsche, ich habe noch nicht so viel trainiert (lacht). Wir haben sicherlich ganz anders trainiert als vor einem Jahr in der Vorbereitung. Daher nehme ich an, dass wir fitter sind. Spielfitness ist aber immer nochmals was anders. Ich bin aber überzeugt, dass jede Spielerin, die am Freitag auf dem Platz steht, 100 Prozent parat ist.