WM-Quali: Frauen-Nati feiert 15:0-Rekordsieg, verpasst aber die direkte WM-Quali

1 / 5 Die Schweizer Frauen-Nati landet gegen Moldawien einen zweistelligen Kantersieg. Claudio De Capitani/freshfocus Dennoch verpasst die Nati das direkte WM-Ticket. Claudio De Capitani/freshfocus Zu bejubeln gab es für die Schweizerinnen am Dienstag so einige Tore. Hier das 9:0 von Riola Xhemaili (M.). Claudio De Capitani/freshfocus

Darum gehts Die Schweizer Frauen-Nati gewinnt das letzte WM-Quali-Spiel gegen Moldawien mit 15:0.

Bereits zur Pause führte die Nati mit 8:0.

Weil Italien gegen Rumänien auch gewinnt, muss die Schweiz trotzdem ins Playoff.

Kaum ist die EM in England vorbei, steht für die besten Frauenfussballerinnen der Welt bereits im Sommer 2023 die WM vor der Tür. Seit Dienstag ist klar: Die Schweizer Frauen-Nati muss auf dem Weg an die Endrunde in Australien und Neuseeland in die Playoffs, die im Oktober stattfinden.

Das Team des scheidenden Nati-Coaches Nils Nielsen gewinnt sein Heimspiel in Lausanne vor 2888 Fans gegen Moldawien zwar erdrückend klar mit 15:0, verpasst die direkte WM-Quali aber, weil die Italienerinnen sich im Parallelspiel gegen Rumänien (2:0) keinen Ausrutscher leisten und sich so als Gruppensiegerinnen das WM-Ticket sichern.

Als einer der besten Gruppenzweiten steigt die Schweiz in der zweiten Runde der Playoffs ein gegen einen Gegner, der am kommenden Freitag ausgelost wird. Von den drei Teams, die aus dieser Runde als Sieger hervorgehen, qualifizieren sich allerdings nur die beiden mit den besten Werten in der Qualifikation direkt. Der dritte muss in die interkontinentalen Playoffs, die im Februar in Neuseeland stattfinden.

8:0-Pausenstand

Beim finalen Quali-Auftritt im Stade de la Tuilière startete die Schweiz wie die Feuerwehr. Schon in der zweiten Minuten schoss Calligaris die Nati nach einem Eckball mit 1:0 in Front, Bachmann (22.) stellte später per direktem Freistoss auf 2:0, bevor Sow auf 3:0 (32.) erhöhte.

Spätestens nach dem 4:0 von Bühler brachen bei den Moldawierinnen alle Dämme. Die Nati nutzte plötzlich fast jede Chance und sorgte nach jeweils zwei Treffern von Sow (42. und 45.) und Reuteler (45. + 3 und 45. + 4) schon vor der Pause für ein regelrechtes Schützenfest. Kurios war dabei Sows insgesamt dritter Treffer, da in jener Szene der Ball die Linie definitiv nicht überschritten hatte. Ein regelrechtes Phantomtor also.

Nach dem Seitenwechsel gings ähnlich einseitig weiter. Ein Doppelpack von Xhemaili (53., 80.), sowie ein Hattrick von Crnogorcevic (57. , 62., 77.) und das dritte persönliche Tor von Reuteler (88.) sorgen für den höchsten Sieg einer Schweizer Frauen-Nati aller Zeiten, der letztlich aber nichts nützt. 15:0 hiess es am Ende, womit ein Unentschieden im Parallelspiel zwischen Italien und Rumänien der Nielsen-Truppe fürs WM-Ticket gereicht hätte.