Frauen-Nati: Inka Grings setzt wieder auf Ana Maria Crnogorcevic

Die Schweizer U-21-Nati feierte am Freitagabend in der EM-Quali einen verdienten 4:2-Erfolg gegen Montenegro. Bei der Partie in Lausanne vermochte vor allem Rennes-Söldner Fabian Rieder zu überzeugen. Der Ex-YB-Profi schoss die Schweiz in der 22. Minute in Führung und doppelte in der 58. Minute nach. Dazwischen trafen Lars Villiger (24.) sowie Valmir Matoshi (30.) ebenfalls für die Mannschaft von Trainer Sascha Stauch. Weil Gruppengegner Albanien gegen Finnland mit 1:4 verlor, übernimmt die Schweiz mit zwei Siegen aus zwei Spielen die Tabellenführung. (flo)