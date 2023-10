Frauen-Nati: Inka Grings über Krise und Granit Xhaka

Inka Grings : Nati-Coach zählt Stars an und will «Leck-mich-am-Arsch-Mentalität»

Zuletzt verlor die Schweiz in der Nations League gegen Spanien. Hier ist ein Patzer von Torhüterin Elvira Herzog zu sehen. SRF

Darum gehts Inka Grings hat derzeit keine gute Bilanz als Nati-Coach.

Nun spricht die Deutsche über Niederlagen und Kritik.

Auch wählt sie deutliche Worte und warnt Spielerinnen.

Die Männer-Nati befindet sich allmählich in der Krise. Coach Murat Yakin steht in der Kritik. Und auch bei der Frauen-Nati läuft es schlecht. Jetzt spricht Trainerin Grings Klartext und redet über …

… die schwachen Resultate

Den Humor hat sie nicht verloren. Angesprochen auf die Bilanz scherzt sie: «Die ist grossartig!» Zur Erinnerung: 2023 gab es in zwölf Spielen nur einen Sieg bei sieben Remis und vier Niederlagen. «Es ist brutal derzeit.» Wie so oft in der letzten Zeit stellt sie aber klar, dass sich die Nati nicht mit Top-Nationen vergleichen dürfe: «Wenn wir gegen Spanien spielen, ist das wie David gegen Goliath.» Grings meint, dass sie sich mehr Sorgen machen würde, wenn sie gegen Länder wie Neuseeland oder Norwegen keine Chance gehabt hätten. Ihr ist aber bewusst: «Wenn man das Gefühl hat, dass ich nicht mehr die richtige Trainerin bin, ist das so.»

… den Streit mit Crnogorcevic

Nach der WM gab es Unruhe. Rekordspielerin Ana Maria Crnogorcevic wurde nicht mehr berücksichtigt, diese sprach von «fehlender Rückendeckung». Crnogorcevic wurde am Montag zwar wieder aufgeboten, dennoch sagt Grings: «Mir missfällt offene Kritik.» Sie erwarte, dass Kritik intern geäussert werde. «Mir haben ihre Aussagen nicht gefallen», so Grings, die aber festhält: «Ich will keine Maulkörbe verteilen.» Angesprochen von 20 Minuten hüllt sich Crnogorcevic im Exklusiv-Interview hinsichtlich Grings in Schweigen.

Ana Maria Crnogorcevic fehlte zuletzt in der Nati, am Montag wurde sie wieder aufgeboten. freshfocus

… die Kritik an ihrer Taktik

Zuletzt war da nicht nur der Crnogorcevic-Knatsch. Es wurden Stimmen laut, die von einem Zwist zwischen Team und Coach erzählten: etwa die Taktik betreffend. «Kritik nehme ich gerne auf», so Grings, jene an der Taktik sehe sie aber nicht. «Ein Spiel besteht aus so vielen Komponenten.» Die Deutsche erzählt von Einzelgesprächen mit jeder Spielerin nach der WM. Das Fazit aus diesen: eine mangelnde Kommunikation seitens Grings. Selbstkritisch meint sie: «Ich hätte mehr den Austausch suchen müssen.»

Die routinierten Stars zählt sie derweil an. «Es gibt Spielerinnen, die viele Dinge zu selbstverständlich nehmen. Das missfällt mir», so Grings. Namen nennt sie nicht. Sie sagt: «Ich will das Gebilde mit jungen, explosiven Spielerinnen sprengen.» Ein weiterer Punkt, der Grings wichtig ist: der Konkurrenzkampf. «Wenn man den nicht kennt, ist das unangenehm. Ich brauche alle Spielerinnen im Kader. Manche brauchten länger, um das zu verstehen.»

Inka Grings ist seit Anfang 2023 Trainerin der Frauen-Nati. Daniela Porcelli/freshfocus

­… das fehlende Feuer im Team

Grings erzählt, dass die Stimmung in der Nati gut sei, ihr fehle jedoch das Feuer. Die ehemalige deutsche Nationalspielerin macht ein Beispiel: «Bei der EM 2009 feierten wir nach dem Viertelfinal bis fünf Uhr morgens eine Zimmerparty und tranken alles, was es gab.» Um acht Uhr seien sie dann aber aufgestanden und hätten am Ende die EM gewonnen. Grings: «Wenn ich Spielerin gewesen wäre, hätte ich nach dem Neuseeland-Spiel die Nacht durchgefeiert.» Zur Erinnerung: Dank des 0:0 zog die Nati in den WM-Achtelfinal ein. «Wahrscheinlich liegt es an der Schweizer Mentalität», sagt Grings.

… Xhaka und ihre Hoffnung

Grings glaubt an eine Top-Zukunft. Grund sind die jungen Nati-Spielerinnen. «Sie sind frech und unbeschwert, haben eine andere Einstellung», sagt Grings, «sie bringen die Leck-mich-am-Arsch-Mentalität mit.» Gepaart mit den erfahren Kickerinnen könne es eine gute Mischung werden. Die Trainerin hofft, dass sich ihre Spielerinnen ein Beispiel an Granit Xhaka nehmen würden. Vom Nati-Captain schwärmt sie. «Er ist der Leadertyp, den es braucht.»

