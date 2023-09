Frauen-Nati: Schweizerinnen bekommen für ihre Hymne viel Lob

In der Nations League kassieren die Schweizerinnen eine Niederlage gegen Italien. Vor der Partie gibt es eine kleine Panne, über die die Nati jedoch lachen kann.

Am Freitag trafen die Schweizerinnen daheim in St. Gallen in der neu lancierten Nations League der Frauen auf Italien. Gegen die Italienerinnen verlor die Nati mit 0:1. Vor dem Fussballspiel gegen Italien kam es zu einer kleinen Panne: Die Musik fiel kurzzeitig aus. Die Nati-Spielerinnen liessen sich davon nicht unterkriegen und sangen einfach weiter.

Von 20 Minuten darauf angesprochen sagte Trainerin Inka Grings am Samstag: «Ich fand den Moment überragend.» Die Deutsche geriet ins Schwärmen: «Das A cappella von den Spielerinnen war wirklich geil.» Grings stellte weiter die Idee in den Raum, die begleitende Musik in Zukunft immer wegzulassen.

«Ich finde das ernsthaft eine Option», so Grings, «vielleicht auch im Hinblick auf die EM.» Seraina Piubel, die gegen Italien in der Startelf stand, meinte mit einem Lachen: «Im ersten Moment bin ich ein wenig erschrocken. Aber ich denke, wir haben super reagiert und es souverän gelöst.»

Inka Grings nimmt die Offensive in Schutz

Am Dienstag treffen die Schweizerinnen nun auf die Weltmeisterinnen aus Spanien, die ihr erstes Spiel nach dem Kuss-Skandal und dem Streik mit 3:2 gegen die Schwedinnen gewannen. Wenn die Nati dann reüssieren will, muss sie unbedingt einmal ein Tor schiessen.

Unter Trainerin Inka Grings blieb die Schweiz zum sechsten Mal in elf Partien ohne Torerfolg (7 Treffer insgesamt). In den letzten vier Spielen gab es gar überhaupt keinen «eigenen» Treffer. Das Tor im WM-Achtelfinal gegen Spanien (1:5) war ein Eigentor der späteren Weltmeisterinnen. Auch liest sich die Bilanz der deutschen Trainerin, die seit Anfang 2023 im Amt ist, überhaupt nicht gut. In elf Spielen gab es nur einen Sieg bei sieben Remis und drei Niederlagen.

Dieser Statistik ist sich auch die Nati-Trainerin bewusst. «Natürlich kann ich jetzt die ganze Zeit meine Offensive kritisieren, aber das bringt es nicht.» Sie sehe, dass die Spielerinnen alles machen und es probieren würden. «Letztlich ist es ein Prozess», so Grings, die zugibt schon teilweise «frustriert» zu sein. Gegen die Weltmeisterinnen wolle sie jetzt «all in» gehen.