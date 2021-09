WM-Quali: Frauen-Nati siegt dank Spielwitz und Alisha Lehmann

Alisha Lehmann traf gegen Litauen zum 1:0. SRF

Darum gehts Die Schweizer Frauen-Nati spielte zu Beginn der WM-Quali gegen Litauen.

Die Litauerinnen waren ohne Chance.

Mit 4:1 gewannen die Schweizerinnen.

In dieser Woche postete die Schweizer PSG-Spielerin Ramona Bachmann auf Instagram ein Foto von sich und Superstar Neymar. In einer Instagram-Story folgte später noch ein kleines Video, wie sie den Champions-League-Match ihrer männlichen Kollegen schaute. Genützt hat das Anfeuern nix. PSG erspielte sich gegen Brügge nur ein maues 1:1. Am Freitagabend zeigte die 30-Jährige nun, wie es besser geht. Zeigte, wie man ein Spiel gegen einen schwächeren Gegner siegreich gestaltet. Zum Start in die WM-Quali gewann die Schweizer Frauen-Nati vor 2071 Zuschauerinnen und Zuschauer gegen Litauen mit 4:1.

Die Schweizerinnen starteten in Thun druckvoll, früh setzten sie sich in der gegnerischen Zone fest. Die Litauerinnen konnten sich kaum einmal befreien – und wenn war es mit langen Bällen, die sofort wieder zur Beute für die Nati wurden. Nach einer Topchance von Irina Pando und einem Pfostenkopfball von Luana Bühler, durfte sich dann Alisha Lehmann freuen. Sie traf in der 15. Minute zum 1:0. Die Schiedsrichterin liess Vorteil laufen, als Lia Wälti regelwidrig gestoppt wurde. Die Schweizerinnen liessen sich davon nicht beirren und Lehmann zog nach einer Flanke eiskalt ab.

1 / 3 Die 22-jährige Lehmann zeigte eine gute Partie gegen Litauen. Sie schoss das 1:0. Marc Schumacher/freshfocus Coumba Sow traf noch in der ersten Halbzeit zum 2:0. Marc Schumacher/freshfocus Kurz nach der Pause kam Litauen zum Anschlusstreffer. Doch Ramona Bachmann schoss nach schöner Vorarbeit von Lehmann und Xhemaili das 3:1. Marc Schumacher/freshfocus

Da Eira debütiert nach Schicksalsschlägen

Apropos Lehmann. Die 22-Jährige zeigte besonders in den ersten 45 Minuten eine starke Leistung. Viel lief über sie. Sie kämpfte, sprintete, überzeugte immer wieder durch gute Pässe und gefährliche Flanken sowie Schüsse. Aber nicht nur sie. Das gesamte Team spielte stark. So war es nicht verwunderlich, dass noch in der 32. Minute das 2:0 fiel. Bachmann dribbelte entlang der Seitenlinie in den Strafraum, legte auf Sow ab, die direkt abzog. Nur drei Minuten später jubelte die Nati erneut. Doch Barcelona-Star Ana-Maria Crnogorcevic stand bei ihrem Kopfballtreffer im Abseits.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit folgte dann ein kleiner Schock für das Heimteam. Rimante Jonusaite haute die Kugel aus rund 25 Meter Entfernung ins Schweizer Tor. Es war der erste Torschuss der Litauerinnen. Beirren liessen sich die Schweizerinnen aber nicht. Riola Xhemaili und Svenja Fölmli brachten frischen Wind. Immer wieder kam die Nati zu guten Gelegenheiten. Doch die Chancenauswertung, sie war ein Manko. Erst in der 65. Minute schoss nach schöner Vorbereitung von Lehmann und Xhemaili PSG-Spielerin Bachmann das 3:1.

Und dann brachte Nati-Coach Nils Nielsen auch noch Debütantin Stefanie da Eira, die Torschützenkönigin der letzten Saison in der Women's Super League. Die Berner Oberländerin kam mit knapp 29 Jahren zu ihrem Debüt. Einst hatte da Eira für Portugal drei Länderspiele absolviert. Nach Verletzungen, Schicksalsschlägen und sogar einem Jahr Pause vom Fussball erlaubte ihr die Fifa nun ein Nationenwechsel. Da Eira, die sich im Sommer ihren Traum vom Ausland erfüllte – sie wechselte zu Betis Sevilla – zeigte eine solide Leistung. Ein Treffer gelang ihr zwar nicht, dafür Svenja Fölmli. Kurz vor Schluss schoss die 19-Jährige das 4:1.

Auch die Frauen-Nati muss gegen Italien ran Gegen die Litauerinnen traten die Schweizerinnen in der WM-Quali zuerst an. Am Dienstag folgt die zweite Partie in Moldau gegen Moldawien. Weitere Gegnerinnen in der Gruppe G heissen Rumänien, Kroatien – und Italien. Ja, genau. Das gleiche Land, gegen das auch die Männer-Nati in der WM-Quali antreten muss. Die Schweizerinnen sind in der Gruppe zusammen mit Italien die Favoritinnen. Im November gibt es dann den Showdown. Dann spielt die Nati gegen die Weltnummer 14 um den Gruppensieg und damit die direkte Qualifikation für die WM 2023 in Australien und Neuseeland. Als Zweitplatzierte müsste sie den Umweg über die Barrage nehmen. (nih)

Jetzt wartet Moldawien

Zusammengefasst war der Sieg absolut verdient. Und er musste her. Die Litauerinnen sind die Weltnummer 106. Zum Vergleich: Die Schweizerinnen rangieren auf Platz 20. Und: Die Nati traf vor der Partie am Freitagabend zweimal auf Litauen. Beide Male gewannen Lehmann, Bachmann und Co. – mit einem Gesamtscore von 7:0. Diesen Score konnten sie nun weiter ausbauen.

Nächster Stop für die Schweizerinnen heisst am Dienstagabend Moldawien. Dann wieder mit dabei: Ramona Bachmann. Ob ihr PSG-Kollege Neymar die Partien der Schweizer Frauen-Nati verfolgt? Wohl nicht – trotz Foto mit Bachmann. Auch wenn er – zumindest gegen Litauen – eine sehenswerte Partie gesehen hätte.