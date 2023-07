Frauen-Nati: Werbefail Credit Suisse mit aussortierter Spielerin

Neben Captain Lia Wälti (im Zentrum) steht links von ihr Meriame Terchoun und rechts Riola Xhemaili (siehe Video oben). Letztgenannte wurde jedoch am Montag von Trainerin Inka Grings aus dem WM-Kader aussortiert. Wie kann das passieren, dass eine Spielerin in einer aktuellen Werbung auftritt, an der WM aber gar nicht spielt? Rechnete die Bank ebenfalls nicht mit der Ausbootung der 20-jährigen Bundesliga-Spielerin Xhemaili? Auf Anfrage von 20 Minuten heisst es bei der CS: «Es ist nicht an uns, einen Kaderentscheid zu kommentieren.»