Obwohl die Benutzung der Pille rückläufig ist, habe der Anteil der verhütenden Frauen zugenommen. Zwischen 1992 und 2017 ist der Anteil der verhütenden Frauen von 54 % auf 72 % Prozent gestiegen. Die Zunahme sei laut Bundesamt für Statistik in allen Altersgruppen festzustellen.

Pille als Verhütungsmittel geht insbesondere bei jungen Frauen zurück

Die Benutzung de Pille geht vor allem bei Frauen unter 35 Jahren zurück. Die Abnahme gehe einher mit einer stärkeren Diversifizierung des Angebots an Kontrazeptiva mit neuen, insbesondere hormonellen Verhütungsmethoden, heisst es in der Befragung und: «Gleichzeitig gab es verschiedene Skandale rund um die Östrogen-Gestagen-Pillen. So werden verschiedene hormonelle Verhütungsmethoden immer mehr zur Alternative bei den jungen Frauen.»