Urinieren in der Dusche: Das schadet der weiblichen Blase

Was trifft auf dich zu?

Ich bin ein Mann und pinkle in die Dusche. Ich bin eine Frau und pinkle in die Dusche. Ich bin ein Mann und pinkle niemals in die Dusche, ausser es ist ein Notfall. Ich bin eine Frau und pinkle niemals in die Dusche, ausser es ist ein Notfall. Ich will nur die Resultate sehen.