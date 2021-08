Basel - Hunderte protestieren vor dem Gericht gegen Vergewaltigungs-Urteil

Gegen ein Urteil des Basler Appellationsgerichts, das im Vergewaltigungsfall Elsässerstrasse das Strafmass für den Täter reduzierte , gehen am Sonntag in Basel Frauen auf die Strasse. Zur Kundgebung, die unter dem Titel «11 Minuten sind zu viel» hatten mehrere feministische Organisationen aufgerufen. Mit der Demonstration wolle man ein Zeichen der Solidarität für das Opfer setzen. Es sind mehrere Ansprachen angekündigt, unter anderem von der Aktivistin Nihal Madad, die die Demo initiiert hatte und der Influencerin Morena Diaz. Die Polizei hat Kenntnis von der Kundgebung und kann diese vor Ort bewilligen.

Die Begründung sorgte für einen Aufschrei in sozialen Medien und in der Politik. Denn: Die Signale, die das Opfer an die Männer aussandte, hätten in der Beurteilung des Verschuldens auch eine Rolle gespielt, sagte Gerichtspräsidentin Liselotte Henz in der mündlichen Urteilsbegründung. Das Opfer habe gar «mit dem Feuer gespielt». Zudem habe die Frau keine gravierenden körperlichen Verletzungen erlitten und das Tatgeschehen sei relativ kurz gewesen, eben elf Minuten lang. Das Appellationsgericht schob später in einer Erklärung nach, dass es lediglich darum gegangen sei, das Verschulden des Täters zu bemessen und nicht darum, das Opfer zu disqualifizieren.