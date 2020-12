Menschenhandel in Gstaad BE : Frauen putzten unter «sklavenähnlichen» Bedingungen

Ein Ehepaar aus dem Saanenland sitzt wegen Verdachts auf Menschenhandel in Untersuchungshaft. Es soll über Jahre serbische Reinigungskräfte massiv ausgebeutet haben.

Im vergangenen Januar wurde in Gstaad ein Ehepaar serbischer Herkunft verhaftet: Es soll über Jahre serbische Frauen aus ärmlichen Verhältnissen in die Schweiz gelockt, als Reinigungskräfte an Chalets und Hotels vermittelt und ausgenutzt haben. So sei davon auszugehen, dass die illegal Beschäftigten «regelmässig überlange Arbeitstage leisten» mussten und «massiv unter den branchenüblichen Mindestgehältern entlöhnt» worden seien, teilte die Berner Kantonspolizei damals mit.