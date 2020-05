Aktualisiert 12.05.2020 15:37

Brand in Biel

Frauen retten sich mit Sprung aus dem Fenster

Wegen eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus sind am Montagabend in Biel zwei Frauen aus dem Fenster des ersten Obergeschosses gesprungen. Beide wurden ins Spital gebracht.

Die Einsatzkräfte wurden kurz nach 23:20 Uhr wegen starken Rauchs in einer Liegenschaft an der Bieler Neuengasse im Stadtzentrum alarmiert. Den Brand im Keller der Liegenschaft konnte die Feuerwehr rasch unter Kontrolle bringen und löschen, wie die Berner Kantonspolizei am Dienstag mitteilte.

Sämtliche im Haus anwesenden Personen konnten dieses mit Hilfe der Einsatzkräfte verlassen. Um sich in Sicherheit zu bringen, waren vor der Evakuation zwei Frauen aus einem Fenster im ersten Obergeschoss

gesprungen.

Ermittlungen aufgenommen

Sie wurden von einer Ambulanz zur Kontrolle ins Spital gebracht. Eine der beiden Frauen konnte nach Angaben der Polizei das Spital noch in der Nacht wieder verlassen. Die andere Frau hatte sich Sturzverletzungen zugezogen und musste im Spital bleiben.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Während der Einsatzdauer war die Strasse beim Mehrfamilienhaus für den Verkehr gesperrt. Der Verkehr wurde lokal umgeleitet.