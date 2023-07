In Berliner Badis stehen Anfeindungen und Gewalt auf der Tagesordnung

Erst im Juni 2022 eskalierte die Lage in einer Berliner Badi – Auslöser war das Bespritzen mit einer Wasserpistole.

Beleidigungen, Morddrohungen, tätliche Angriffe: Für einen Berliner Bademeister gehört dieser «Dreiklang» im Sommer zu seinem normalen Arbeitsalltag. Das berichtet er zumindest gegenüber der «Bild», aus Angst vor weiterer Eskalation möchte er lieber anonym bleiben. Bei dem, was er zu berichten hat, ist das auch nachvollziehbar: Denn nicht selten drohen ihm die Täter mit roher Gewalt.

«Vormittags kommen Rentner oder Familien mit kleinen Kindern, da ist alles schön. Wenn ich die anspreche, hören sie auf mich und begegnen mir mit Respekt.» Doch ab dem Mittag beginnt für den Bademeister ein wahrer Spiessrutenlauf: «Wir fi**en deine Mutter. Ich stech dich ab, du Hurensohn», kriegt er dann von Jugendlichen zu hören, die sich in grossen Gruppen von über 20 Mann zusammenrotten.

«Oben ohne» sorgt für Zündstoff

«Es ist wie in einem Gefängnis, aber eigentlich ist es doch ein Freibad»

Besonders wenn Frauen «oben ohne» in der Badi unterwegs seien, würde das von besagten Jugendlichen als Provokation empfunden. «Da prallen Welten aufeinander. Und wo Erdplatten aneinander reiben, brechen Vulkane aus (…), da kommt es immer wieder zu Gewaltausbrüchen.» Und gegen die sei selbst das Sicherheitspersonal machtlos. Über 20 Mann patrouillierten täglich im Bad, aber wirklich ausrichten könnten die laut Bademeister nichts. «Am Ende können sie nur sich selbst schützen und die Polizei rufen.» Oft würden deswegen auch zusätzlich Zivilpolizisten in der Badi für Ordnung sorgen. «Es ist wie in einem Gefängnis, aber eigentlich ist es doch ein Freibad.»