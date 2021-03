Debatte um die AHV-Revision : Frauen sollen bis 65 arbeiten

Nach teils hitzigen Diskussionen um die Revision der AHV hat der Ständerat entschieden. Das Rentenalter für Frauen soll erhöht werden.

Die Altersvorsorge in der Schweiz steckt in der Krise. Jedes Jahr werden rund sieben Milliarden Franken von den Erwerbstätigen an die Pensionierten umverteilt. Das Problem: Weil die Gesellschaft immer älter wird, droht das ganze System zu kippen. Die Jungfreisinnigen kalkulieren, dass bis 2045 rund 200 Milliarden Franken im Vorsorgewerk fehlen. Der Ständerat hat darum die Diskussionen um eine Revision der Altersversicherung aufgenommen. Mehrere Vorschläge im Regelwerk waren stark umstritten. So unter anderem die Anhebung des Rentenalters für Frauen auf 65 Jahre.