Sri Lanka : Frauen sollen wegen der Pandemie verhüten

Bis mehr über die Auswirkungen einer Covid-19-Erkrankung bekannt ist, sollen Frauen vorerst nicht schwanger werden. Gynäkologen raten den Frauen zur Verhütung.

Bis mehr über die Auswirkungen einer Erkrankung mit Covid-19 bekannt ist und es möglicherweise bessere Impfstoffe gebe, sollten Frauen vorerst eine Schwangerschaft nach Möglichkeit verhindern, sagte ein Gynäkologe am Donnerstag.

In Sri Lanka werden alle Schwangeren dazu angewiesen, sich impfen zu lassen.

Das Gesundheitsministerium in Sri Lanka hat Frauen aufgefordert, wegen der Corona-Pandemie in nächster Zeit nach Möglichkeit eine Schwangerschaft zu verhindern. Sie sollten vorerst verhüten, bis mehr über die Auswirkungen einer Covid-19-Erkrankung bekannt sei und es möglicherweise bessere Impfstoffe gebe, sagte Ministeriumsmitarbeiter und Gynäkologe Harsha Atapattu am Donnerstag bei einer Pressekonferenz.