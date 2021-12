Bei Spaziergang eingesunken : Frauen stecken in Moor fest – Feuerwehr befreit sie nach 2 ½ Stunden

Kaltes Ende eines Adventsspazierganges: Die Feuerwehr in Neubrandenburg musste am Sonntag ausrücken, um zwei Frauen zu retten, die beim Spazieren im Morast steckengeblieben waren.

Zwei Frauen sind bei einem Adventsspaziergang in der Nähe von Neubrandenburg hüfttief in einem Moor steckengeblieben. Die 28 und 31 Jahre alten Frauen aus Greifswald alarmierten am Sonntag die Rettungskräfte, weil sie sich nicht aus eigener Kraft befreien konnten, wie die Polizei am Montag mitteilte.