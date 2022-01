Gender Data Gap – Frauen sterben häufiger, wenn ein Mann sie operiert

Ergebnisse «besorgniserregend»

Für Dr. Angela Jerath, Professorin und klinische Epidemiologin an der Universität von Toronto in Kanada und Co-Autorin der Studie , sind diese Ergebnisse « besorgniserregend » , da es « keine geschlechtsspezifischen Unterschiede bei den Behandlungsergebnissen geben sollte » sagte sie zu The Guardian .

Die Studie spricht ein Problem an, das erst in jüngster Zeit diskutiert wird: den sogenannten Gender Data Gap in der Medizin. Denn bisher war die Disziplin weitgehend von Männern geprägt. An ihnen wurden die Medikamente getestet und Therapien erprobt. Und männlich war auch weitgehend die Ärzteschaft. Erst nach und nach setzt sich die Erkenntnis durch, dass zum Beispiel ein Herzinfarkt bei einer Frau ganz andere Symptome hervorruft als bei einem Mann.