Feminitische Bewegung in Argentinien sagt: «Streck den Bauch raus»!

«Du musst deinen Bauch einziehen!» Die meisten Frauen haben diesen Satz entweder schon von anderen Personen gehört – oder ihn sich selber gesagt. Gegen dieses Schlankheitsdiktat will das argentinische feministische Kollektiv «Mujeres que no fueron tapa» (Deutsch: Frauen, die es nicht auf die Titelseite geschafft haben) nun ankämpfen.

Ein Hashtag für mehr Freiheit am Strand

Mit dem Hashtag #HermanaSoltaLaPanza – also: «Schwester, lass deinen Bauch los» wollen sie Frauen dazu ermutigen, ihren Körper so zu akzeptieren, wie er ist – und das mitten im Sommer auf der anderen Seite der Erdhalbkugel.

Viele Frauen sind von dieser Initiative begeistert, wie Hunderte von Kommentaren zeigen: «Ihr helft mir sehr! Wirklich, DANKE! Es ist so schön, sich frei zu fühlen», «Ich schliesse mich dem Versuch an, den Bauch und alles, was damit zusammenhängt, loszulassen! Danke!!!» Und eine Userin schreibt: «Wie anders wäre alles, wenn man uns das von Geburt an gesagt hätte. Mir wurde daheim nie gesagt, dass ich meinen Bauch verstecken soll – das hat die Gesellschaft getan. Es ist nie zu spät, um anzufangen, sich selbst zu lieben.»