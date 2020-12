Es hätte ein Auftakt mit vielen Schweizer Versprechen werden sollen. Mit Lara Gut-Behrami, die ihre Form zur Saison 2020/21 hin wieder gefunden haben scheint. Mit Corinne Suter, der Gewinnerin der beiden Kristallkugeln in den Speed-Disziplinen. Nun ist da vor allem: viel Schnee. Bereits am frühen Samstagmorgen kommuniziert das OK der Rennen von St. Moritz die Absage.

Es bleibt also dabei, weiterhin gibt es für die Speedfahrerinnen keinen Ernstkampf. Vor eineinhalb Monaten startete die Saison in Sölden, seither wurde nur in den technischen Disziplinen gefahren. Auch, weil die Rennen in Übersee wegen Corona gestrichen wurden. Am Sonntag stünde in St. Moritz ein weiterer Super-G an. Stünde – denn auch ob dieses Rennen stattfinden kann, steht Stand Samstagmorgen noch in den Sternen. Am Nachmittag wird neben viel Wind noch mehr Schnee erwartet.