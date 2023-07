Cachita rappt Selbstzweifel an die Wand

1 / 6 Cachita weiss: Die ersten Minuten beim Betreten eines Raumes entscheiden über den Respekt des Gegenübers. 20min/Ela Çelik Auch sie wurde schon zu Beginn belächelt – gerade von männlichen Rap-Kollegen. 20min/Ela Çelik Doch viele würden sich auch freuen, wenn wieder einmal eine Frau die Hip-Hop-Szene aufmischt. 20min/Ela Çelik

Darum gehts Die Zürcher Rapperin und Sängerin Cachita steht mit ihren Auftritten für Female Empowerment.

Ihr Wunsch: Noch viel mehr selbstbewusste Frauen in der Schweizer Rap-Szene.

20 Minuten hat mit der 24-Jährigen mit kubanischen Wurzeln gesprochen.

Cachita will sich nicht in eine Schublade stecken lassen. «Mein Sound ist vielseitig, ich würde nicht sagen, dass feministischer Rap mein Markenzeichen werden soll», so die 24-Jährige. Genau damit hat sie in den letzten zwei Jahren aber ordentlich die Schweizer Hip-Hop-Szene aufgemischt. Bei zwei Auftritten am Live-Rap-Event im SRF-Format «Bounce Cypher», wo sich jährlich über 80 Rapperinnen und Rapper messen, trat sie mit Texten ans Mikrofon, die mit Bewunderung und Respekt quittiert wurden.

«Es fängt allein damit an, wie man als Künstlerin den Raum betritt», erklärt Cachita ihre kraftvolle Wirkung aufs Publikum. Es habe schon Situationen gegeben, wo sie belächelt wurde, gerade von männlichen Kollegen. Oft sei aber genau das Gegenteil der Fall und sie würden sich freuen, wenn einmal eine Frau bei einer Musiksession dabei ist.

Cachita: «Als Frau wird man schneller kritisiert»

Das wäre im Übrigen auch ihr Wunsch: mehr weibliche Präsenz in der Schweizer Rap-Szene. Woran liegt es, dass Frauen auch in dieser Branche so oft untervertreten sind? Vielleicht an der Sichtbarkeit in den Medien, meint Cachita, oder am Verhalten der Konsumenten und Konsumentinnen. «Ich selbst achte zum Beispiel darauf, vor allem Frauen für Jobs wie Fotografie oder Produktion zu berücksichtigen. Nicht, dass ich eine Quotenfrau brauche, weil letztendlich soll es die Person machen, die es am besten kann». Genug weibliches Talent gäbe es – auch beim Rappen.

«Ich denke, es ist so, dass sich Frauen weniger trauen, auch einmal anzuecken. Das liegt daran, dass eine weibliche Person, die in der Öffentlichkeit steht, schneller für etwas kritisiert wird, für das ein Mann nicht einmal angesprochen wird», so Cachita. «Das ist natürlich abschreckend.» Doch nicht für die Zürcherin mit kubanischen Wurzeln. «Ich wusste auch nicht, wie das ankommt, was ich mache. Mein Motto lautet aber: Mach das, worauf du Bock hast und zieh es durch.»

Aufgewachsen zwischen Zürich und Kuba

Das Selbstbewusstsein und die Power kommen von ihrer Familie, erklärt Gabriela Mennel, wie Cachita bürgerlich heisst. Aufgewachsen ist sie in Wald ZH mit ihrer kubanischen Mutter, dem Schweizer Vater und ihrer neun Jahre älteren Schwester. Im Alter von sechs Monaten war die Sängerin das erste Mal auf Kuba. Die Familie hat dort ein Haus und einen grossen Verwandtschaftskreis, der jährlich besucht wird. Alles sehr starke Charaktere, wie sie erklärt. «Ich wurde immer darin bestärkt, meine Meinung zu sagen und für das einzustehen, woran ich glaube.»

Zu Hause lernte sie, fliessend Spanisch zu sprechen, und wurde früh mit der Leidenschaft für Musik angesteckt. «Bei uns im Haus lief immer Musik. Immer. Und es wurde viel getanzt. Latino-Blut halt», so Cachita und lacht. Die Familie war es auch, die ihr Halt gab, als sie sich entschied, den Weg als Sängerin und Rapperin zu gehen. Ihre Songs sind auf Spanisch und Schweizerdeutsch – sie mag beides. «Aber auf Spanisch ist es schöner, die Liebe zu beschreiben». Und um die Liebe gehe es viel bei ihren Songs.

Kanntest du Cachita bereits? Ja, sie ist ein Mega-Talent und verdient mehr Aufmerksamkeit. Ich habe schon von ihr gehört. Nein, war mir bis jetzt nicht bekannt.

Cachita performt am Openair Frauenfeld

Während der Lehre zur Mediamatikerin hatte sie ihre Wunsch, Musik zu machen, konkretisiert und in Eigenregie ihre erste EP mit fünf Songs herausgebracht. Den Song «Pabla» spiele sie noch heute. «Da erkläre ich, dass wenn alle einen auf Pablo machen, ich dann halt Pabla bin». Seitdem sie im Jahr 2019 den «Band-it» Musikwettbewerb gewonnen hat, ging es Schritt für Schritt in ihrer Karriere voran.

Die Beharrlichkeit führte sogar dazu, dass Cachita für einen Auftritt am diesjährigen Openair Frauenfeld gebucht wurde. «Das ist eine grosse Ehre für mich, ich habe mich so gefreut». Eine Bestätigung dafür, dass es sich lohnt, selbstbewusst an seinen Träumen festzuhalten.