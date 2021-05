«Regeln gelten für alle gleich» : Frauen und Kinder der Bayern-Stars werden aus Teamhotel geschmissen

Es war eine Überraschung für die Spieler des FC Bayern München. Trainer Hansi Flick erlaubte den Stars, ihre Angehörigen mit ins Quarantäne-Trainingslager zu nehmen. Nun ist das lokale Landratsamt dazwischen gegrätscht.

Für die letzten beiden Spiele in der Bundesliga müssen sämtliche Teams in ein Quarantäne-Trainingslager – auch der bereits fixe deutsche Meister Bayern München.

Vor den letzten beiden Spieltagen der deutschen Bundesliga müssen die Teams in Quarantäne, um den Spielbetrieb wegen des dichten Programms nicht mit möglichen Corona-Verschiebungen zu gefährden. Der bereits fixe Meister Bayern München hat sich entschieden, sein Quarantäne-Trainingslager im Hotel Achental in Grassau am Chiemsee durchzuführen. Bayern-Trainer Hansi Flick überraschte seine Stars damit, dass sie ihre Freundinnen, Ehefrauen und Kinder mitnehmen dürfen. «Wir haben im Vorfeld alles abgeklärt. Die Nationalspieler haben ihre Angehörigen dabei, die sie aufgrund der EM dann sechs oder bis zu neun Wochen nicht sehen. Deswegen wissen sie das auch sehr zu schätzen», so der Trainer am Freitagmittag. Kurze Zeit später mussten die Angehörigen das Hotel bereits wieder verlassen. Das Landratsamt Traunstein schmiss sie aus dem Hotel.