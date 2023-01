Volle Frauenhäuser : Frauen und Kinder müssen teils in Hotels platziert werden

Viele der 23 Frauenhäuser in der Schweiz und in Liechtenstein sind voll. «Die Fachberaterinnen brauchen immer länger, bis sie einen Platz für Betroffene gefunden haben. Im Kanton Bern kommt es sogar vor, dass Frauen und Kinder vorübergehend in einem Hotel platziert werden müssen», sagt Marlies Haller, Geschäftsführerin der Stiftung gegen Gewalt an Frauen und Kindern sowie Vorstandsmitglied der Dachorganisation der Frauenhäuser Schweiz und Liechtenstein (DAO), im Interview mit dem «SonntagsBlick».