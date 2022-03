Knall in der neuen Verfassung : Frauen und Laien haben im Vatikan künftig mehr zu sagen

Papst Franziskus wollte die Verwaltung seiner Kirchen-Behörden in Rom reformieren. Seit 2013 werkelte der Vatikan an dem ambitionierten Plan. Am Wochenende folgte dann die grosse Überraschung.

Darum gehts Neun Jahre nach dem Amtsantritt von Papst Franziskus hat der Vatikan ein neues Grundgesetz veröffentlicht.

Die Verfassung mit dem Titel «Praedicate Evangelium» (Verkündet das Evangelium) tritt am 5. Juni in Kraft.

Zu den wichtigsten Neuerungen der Verfassung gehört die Möglichkeit für Laien und Frauen, vatikanische Behörden leiten zu können.

Überraschend hat der Vatikan am Wochenende ein seit Jahren erwartetes neues Grundgesetz veröffentlicht, mit dem Papst Franziskus den Verwaltungsapparat des Heiligen Stuhls reformieren will. Die Mitteilung des Pressesaals erreichte die Öffentlichkeit gegen Samstagmittag. Weiter wollte sich der Vatikan zunächst nicht dazu äussern, er verwies auf eine Pressekonferenz an diesem Montag. Die neue Apostolische Konstitution mit dem lateinischen Titel «Praedicate Evangelium» (Verkündet das Evangelium) werde am 5. Juni dieses Jahres in Kraft treten, hiess es. An diesem Tag werde damit der Reformprozess der Römischen Kurie abgeschlossen.

Franziskus setzt damit die alte Verfassung «Pastor Bonus» (Der gute Hirte) ausser Kraft, die Papst Johannes Paul II. 1988 erliess und die der heute emeritierte Papst Benedikt XVI. später im Jahr 2011 änderte. Seit 2013 arbeitete ein Gremium aus mehreren Kardinälen an der Neuordnung der Kurie. Der reformwillige Franziskus, der am Samstag den neunten Jahrestag seiner Amtseinführung beging, setzte das Beratergremium nach seiner Ernennung dafür ein.

«Praedicate Evangelium» legt den Schwerpunkt auf die Evangelisierung

Die neue Verfassung enthält auf mehr als 50 Seiten 250 Paragrafen, die die Dikasterien – also so etwas wie die Ministerien des Heiligen Stuhls – und weitere Verwaltungsteile betreffen. Franziskus zeigt damit, auf welche Themen er in der katholischen Kirche den Fokus legen will, und wertet einige Bereiche der Kirchenverwaltung auf. Zunächst legte er fest, dass alle Einrichtungen der Kurie – ausser das Staatssekretariat – nun Dikasterien, also einzelne Ämter, seien. Er sorgte damit für eine Vereinheitlichung im vatikanischen Bezeichnungsdurcheinander.

Die Kurie soll sich einfach gesagt stärker in den Dienst der Ortskirchen stellen und sich mehr auf die Mission fokussieren. Die Reform solle eine effektivere Verbreitung des Glaubens fördern und einen konstruktiveren Dialog anregen, schrieb Franziskus im Vorwort. Dieses Ziel unterstrich er mit dem Zusammenlegen mehrerer Behörden zum neuen Dikasterium für Evangelisierung. Ihm wird der Papst selbst vorstehen, was zeigt, wie wichtig Franziskus dieses Thema ist.

Laien und Frauen können vatikanische Behörden leiten

Festgeschrieben ist auch, dass Frauen künftig Einrichtungen leiten können. Franziskus beförderte bereits in den vergangenen Monaten Frauen in höhere Positionen innerhalb der Kurie. Auch der päpstliche Wohltätigkeitsdienst (Almosenamt) wird zum sogenannten Dikasterium für den Dienst der Nächstenliebe aufgewertet. Die Behörde kümmert sich um Bedürftige und erhält damit eine wichtigere Stellung.

Die Verfassung geht in einem Paragrafen auch auf das Thema des sexuellen Missbrauchs ein. Die Päpstliche Kommission zum Schutz Minderjähriger solle etwa Bischöfe und Bischofskonferenzen unterstützen, Strategien zu entwickeln, um Minderjährige vor sexuellem Missbrauch zu schützen, hiess es im Abschnitt zum Dikasterium für Glaubenslehre (vormals Glaubenskongregation). Dem Dikasterium müssen Missbrauchsfälle in der Kirche gemeldet werden. Ausserdem soll die Kommission gemäss des Kirchen- und Zivilrechts angemessene Antworten im Fall von Missbrauch etwa durch Kleriker finden.

