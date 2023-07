Frauen und Männer werden im Sport ungleich bewertet

Männersport schneidet in den Beurteilungen immer besser ab als Frauensport. Das ist eine Tatsache. Viele gehen davon aus, dass auch die sportliche Leistung der Männer besser ist. Doch wenn man die Informationen über das Geschlecht der Sportler weglässt, dann schneiden Männer und Frauen gleich gut ab. Wie eine Studie der Uni Zürich zeigt, beeinflussen die Geschlechterstereotypen die Wahrnehmung in der Qualität von Sportlern und Sportlerinnen .

An der Untersuchung nahmen 613 Probanden teil. Sie sahen sich Videos von weiblichen und männlichen Spitzenfussballspielern an. In einer Gruppe bewerteten die Teilnehmer die Clips, in denen das Geschlecht der Spieler und Spielerinnen klar zu erkennen war. In der anderen Gruppe bewerteten die Teilnehmer dieselben Videos, in denen die Geschlechter der Sportler bzw. der Sportlerinnen aber durch Unschärfe verdeckt wurden.