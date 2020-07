Bis zu 2 Jahre Gefängnis

Frauen unter den Rock zu filmen ist neu eine Straftat

Der Bundestag hat ein neues Gesetz beschlossen. Upskirting wird unter Strafe gestellt und auch Gaffer müssen mit härteren Konsequenzen rechnen.

Das sogenannte Upskirting wird in Deutschland zu einer Straftat.

Voraussichtlich ab Herbst wird in Deutschland das sogenannte Upskirting, also das heimliche Filmen oder Fotografieren unter den Rock oder in den Ausschnitt, zur Straftat. Der Bundestag hat ein Gesetz beschlossen, das eine Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren vorsieht. Solche Gesetzesüberschreitungen seien nicht hinnehmbar, sagte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD).