Verband irritiert mit Regelung : Frauen wehren sich gegen Bikinizwang im Beachhandball

Knappes Höschen, eng anliegender Sport-BH. Im Beachhandball gibt es Kleidervorschriften für Frauen. Diese wehren sich nun dagegen.

Der Weltverband IHF schreibt in seinen Regeln: «Frauen sollten Bikinis tragen. Das Oberteil sollte ein eng anliegender Sport-BH mit tiefen Ausschnitten an den Armen sein.»

Beachhandball wird immer beliebter. Die Sommerversion des Hallensports wird schon in über 140 Ländern gespielt. Ausgetragen werden die Partien in einem Vier-gegen-Vier auf Sand. Die spektakuläre Sportart ist im Programm der Olympischen Jugendspiele und soll sogar 2028 ins Olympia-Programm aufgenommen werden. Doch in der Szene herrscht trotz Boom der Sportart Unbehagen. Die Frauen wehren sich gegen Kleidervorschriften des Internationalen Handball Verbands, kurz IHF. Denn dort steht im Reglement: «Frauen sollten Bikinis tragen. Das Oberteil sollte ein eng anliegender Sport-BH mit tiefen Ausschnitten an den Armen sein. Das Höschen darf an den Seiten nicht mehr als zehn Zentimeter Tiefe haben.»