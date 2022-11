SGB ruft für 2023 zum Frauenstreik auf

14. Juni 2023 : Stillstand bei Lohn und Rente – Frauen sollen in der ganzen Schweiz streiken

Die Delegierten des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB) haben an ihrem 57. Kongress in Interlaken BE zu einem neuen Frauenstreik aufgerufen. Dieser soll am 14. Juni 2023 stattfinden. Trotz der historischen Mobilisierung im 2019 habe sich die Einkommenssituation der Frauen bei Lohn und Rente kaum verbessert. Eine Gleichstellungsoffensive insbesondere am Arbeitsplatz sei deshalb notwendig, teilt der SGB am Sonntag mit.



Die Schweiz sei eines der reichsten Länder der Welt. Doch davon spürten in den letzten Jahren viele Berufstätige und Rentnerinnen wenig. Sogar das Gegenteil sei der Fall: Wenn die Krankenkassenprämien und die Mieten bezahlt seien, würden ihnen teilweise sogar weniger Realeinkommen als vor einigen Jahren bleiben. Deshalb brauche es einkommens- und verteilungspolitische Massnahmen zur Stärkung der Kaufkraft.