Moutier BE: Frauen wie Sklavinnen gehalten – «durfte nicht mal alleine auf die Toilette»

Ein kosovarischer Familienvater (65) und seine vier Söhne stehen seit Montag vor dem Regionalgericht in Moutier BE. Sie sollen über 16 Jahre hinweg vier Frauen wie Sklavinnen gehalten und misshandelt haben. Aus der Anklageschrift geht hervor, dass der Familienvater die Frauen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren aus dem Kosovo holte, um sie dann mit seinen Söhnen zu verheiraten. Eine der Betroffenen sei im Alter von 14 Jahren für 300 Euro ihren in Armut lebenden Eltern abgekauft worden.

Gemäss Anklage wurde eine weitere Frau im Jahr 2003 mit dem Einverständnis ihrer Eltern mit einem der Söhne zwangsverheiratet. Die damals 17-Jährige versprach sich in der Schweiz ein besseres Leben. «Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals in so einer Situation landen könnte», sagt sie am Montag vor Gericht.