Frauen-WM 2023: Alisha Lehmann hat neues Tattoo

So freudig wird die Frauen-Nati beim Training in Neuseeland von den Einheimischen gefeiert.

«Ich fühle mich sehr gut und bin froh, hier zu sein.» Alisha Lehmann sitzt in einem kleinen Medienraum in Dunedin und spricht zur Presse. Nebst Schweizer Medienschaffenden haben sich auch neuseeländische eingefunden. Sie alle wollen hören, was die wohl bekannteste Nati-Spielerin zu sagen hat.