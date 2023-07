Infos Frauen-WM: Favoriten, WM-Gruppen, WM-Stadien, Nachspielzeit

In Australien und Neuseeland findet vom 20. Juli bis zum 20. August die neunte Weltmeisterschaft der Fussballerinnen statt. Ein Überblick über alles, was du wissen musst, um mitreden zu können.

Darum gehts Die WM der Frauen in Neuseeland und Australien steht an.

Bevor das Turnier startet, versorgen wir dich mit allen Infos.

Alle Stadien, alle Favoritinnen, neue Regeln und die Anspielzeiten.

Vom 20. Juli bis zum 20. August findet in Australien und Neuseeland die neunte Weltmeisterschaft der Fussballerinnen statt. Die Frauen-Nati will bei ihrer zweiten WM-Teilnahme mindestens den Achtelfinal erreichen – trotz massiver Sieglos-Krise. Wir sagen dir alles, was du wissen musst.

Wer sind die Favoritinnen?

Da gibt es einige. Aus Europa sind es sicherlich die Europameisterinnen aus England und die Deutschen. Mit etlichen anderen Nationen ist ebenfalls zu rechnen, darunter Vize-Weltmeister Niederlande, Frankreich, Brasilien, Japan, Kanada, Norwegen, Schweden oder Spanien. Und dann gibt es natürlich noch die US-amerikanischen Titelverteidigerinnen. Ex-Nati-Trainer Nils Nielsen glaubt gegenüber 20 Minuten: «Europäische Teams werden Probleme haben in der Kälte und so weit von daheim entfernt.» Er glaube an eine Überraschung Australiens.

Wie gut sind die Nati-Gegnerinnen?

Die Schweizerinnen treffen in der Gruppe A auf die Philippinen, Norwegen und die Gastgeberinnen aus Neuseeland. Trotz der Sieglos-Krise der Nati gibt es einen Lichtblick. Die Gegnerinnen der Schweizerinnen sind auch nicht in Topform. Das philippinische Nationalteam (Weltrangliste 46) ist das erste Mal an einer WM dabei. 2023 holte das Land in neun Spielen fünf Siege und vier Niederlagen. Die Erfolge waren jedoch unter anderem gegen Hongkong und Tadschikistan, chancenlose Kandidaten im Frauenfussball.

Norwegen (Weltrangliste 12) ist das nominell beste Team in der Gruppe A. Die Nordeuropäerinnen zeigten in diesem Jahr schon ihre Klasse. In fünf Spielen gab es einen Sieg, zwei Remis und zwei Pleiten. Die Unentschieden gab es gegen Frankreich und Schweden – zwei Topnationen im Frauenfussball.

WM-Spielplan der Schweizer Nati 21.07.2023: Philippinen – Schweiz

25.07.2023: Schweiz – Norwegen

30.07.2023: Neuseeland – Schweiz

Und die Gastgeberinnen aus Neuseeland (Weltrangliste 26) bestritten 2023 bisher neun Spiele. Die Bilanz ist noch erschreckender als jene der Nati: sieben Niederlagen, ein Unentschieden, ein Sieg. Neuseeland hatte oft keine Chance, gegen die USA, Portugal und auch Nigeria gab es hohe Klatschen.

Wer kickt noch mit?

32 Teams nehmen an dieser WM teil, und damit so viele wie bei bislang an keinem anderen Fussballturnier der Frauen. Beim ersten WM-Turnier 1991, das in China stattfand, spielten gerade einmal zwölf Teams um den Pokal. Ab 1999 in den USA nahmen 16 teil, in Kanada (2015) wurde auf 24 erhöht. Nun also die nächste Aufstockung – von der auch acht WM-Debütanten profitieren: Haiti, Irland, Marokko, Panama, die Philippinen, Portugal, Vietnam und Sambia. Alle Gruppen siehst du in der Bildergalerie.

Gibt es wieder lange Nachspielzeiten?

Satte elf Minuten betrug die durchschnittliche Nachspielzeit pro Partie bei der Männer-WM im vergangenen Winter in Katar. Und auch bei der Frauen-WM müssen sich Spielerinnen und Fans auf lange Nachspielzeiten einstellen. Die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter sind angehalten, Unterbrechungen jeglicher Art angemessen auszugleichen.

Neu ist auch, dass Entscheidungen nach Videobeweis von den Referees über die Stadionmikrofone in Englisch erklärt werden. Konkret werden die Entscheidung, der Grund dafür, die beteiligten Spielerinnen und eine kurze Beschreibung des Vorfalls durchgesagt.

In Katar gab es lange Nachspielzeiten – in Neuseeland und Australien wird das wieder der Fall sein. IMAGO/Sportimage

Wie ist der Modus?

Gespielt wird in acht Gruppen mit je vier Mannschaften. Die zwei besten Mannschaften aus der Gruppe kommen in den Achtelfinal und spielen gegen die beiden Erstplatzierten aus den anderen Gruppen im K.o.-Modus.

In welchen Stadien wird gespielt?

Die WM-Spiele finden in insgesamt zehn Stadien statt, sechs stehen in Australien, vier in Neuseeland. Im neuseeländischen Auckland wird die WM zwischen den Gastgeberinnen und Norwegen am 20. Juli im Eden Park eröffnet. Die Australierinnen treten danach gegen Norwegen im Australia-Stadion in Sydney an. Die Schweiz spielt im Eden Park in Auckland und im Dunedin Stadium in Dunedin. Besonders an diesem: Es wird als «The Glasshouse» bezeichnet und gilt als das erste vollständig geschlossene Naturrasenstadion der Welt.

Was ist speziell?

Erstmals in der Geschichte wird eine Frauen-WM gemeinsam von zwei Ländern ausgetragen. Ebenfalls ein Novum ist, dass die Endrunde in der südlichen Hemisphäre stattfindet. Die australischen Spielorte Perth, Adelaide, Brisbane, Melbourne und Sydney liegen in drei verschiedenen Zeitzonen – ebenfalls besonders. Dazu kommt die 10-stündige Zeitverschiebung bei uns im Vergleich mit Neuseeland. Die Spiele finden nach Schweizer Zeit zwischen 3 Uhr morgens und 14.30 Uhr nachmittags statt.

