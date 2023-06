Frauen-WM 2023: Lia Wälti spricht über Horror-Foul

Der Schock war gross, als Lia Wälti Mitte Mai von einer Gegenspielerin rüde umgegrätscht wurde und mit Tränen in den Augen das Spielfeld verlassen musste. Besonders, da Wälti als Leaderfigur die Nati an der WM prägen sollte. Doch mittlerweile sieht es so aus, dass die 30-Jährige bereit wird für das grosse Turnier. «Es kommt immer darauf an, wie der Fuss auf die Belastungen reagiert», erklärt Wälti.