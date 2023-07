Frauen-WM 2023: Pinguin-Plan der Schweizer Nati gescheitert

Eigentlich wollten die Nationalspielerinnen an ihrem freien Tag die kleinsten Pinguine der Welt anschauen gehen. Warum das nicht klappte, verraten sie uns.

Darum gehts In wenigen Tagen geht die WM der Frauen in Neuseeland und Australien los.

Vor dem Spiel der Frauen-Nati gegen die Philippinen hatten die Spielerinnen einen freien Tag.

Diesen genossen sie. Der Plan, Pinguine anzuschauen, klappte aber nicht.

Keine Pinguine für die Frauen-Nati. Ihren ersten freien Tag in Neuseeland haben sich die Schweizer Nationalspielerinnen ein wenig anders vorgestellt. Nach ihrer ersten Trainingswoche in Dunedin wollten sie noch einmal ablenken, bevor es ernst wird mit der Vorbereitung auf die WM-Partie gegen die Philippinen. Die Idee: Die in Dunedin beheimateten Zwergpinguine besuchen. Allerdings ging dieser Plan voll in die Hose.

Die Tiere, die die kleinsten ihrer Art weltweit sind, verbringen den Tag im Meer und kommen erst in der Abenddunkelheit zurück zu ihrem Nest am Strand. Es gibt zwar Touren, die eine Besichtigung anbieten, für diese braucht es aber eine Anmeldung. Die Nati hat eine solche versäumt. «Das wussten wir nicht», erzählt Seraina Piubel gegenüber 20 Minuten. Sie lacht und fügt an: «Wir haben uns nicht gut informiert. Aber wir holen das nach!»

«Neuseeland hat viele Kühe und Schafe»

Das Natitalent, das zurzeit mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht wird, genoss den freien Tag dennoch. «Ich ging mit ein paar Kolleginnen brunchen und dann machten wir Dunedin unsicher.» Neuseeland gefalle ihr sehr gut – vor allem auch die Stadt. «Sie hat Ähnlichkeiten mit jenen in der Schweiz.»

Dieser Meinung ist auch Coumba Sow. Die neue FCB-Spielerin erzählt: «Neuseeland hat viele Kühe und Schafe, die Leute sind alle mega sympathisch.» An ihrem freien Tag habe sie eigentlich in die Sauna gewollt, doch diese sei voll gewesen. Später sei es an einen Strand gegangen für einen Spaziergang.

Und hat Coumba Sow Tiere gesehen? «Nein, aber andere.» Ana Maria Crnogorcevic und Viola Calligaris zum Beispiel. Die beiden posteten Fotos und Videos von Seelöwen, denen sie sich am Strand bis auf wenige Meter nähern konnten.

Liebes-Botschaften für Ramona Bachmann

Im Camp der Frauen-Nati herrscht also gute Stimmung – trotz verpatztem Pinguin-Plan. Auch, weil sie trotz riesiger Entfernung regelmässig Kontakt mit ihren Liebsten daheim haben. Noelle Maritz erzählt gegenüber 20 Minuten: «Manchmal muss ich schon manchmal überlegen, welche Zeit es in der Schweiz ist. Nicht, dass ich meine Eltern mitten in der Nacht wach klingle.» Piubel sagt: «Wenn ich ins Bett gehe, stehen sie auf – und umgekehrt. Es geht aber gut. Sie schauen immer, dass sie noch wach sind, wenn ich aufstehe.»

Ramona Bachmann erhält von ihrer Frau Charlotte Baret Liebesbotschaften auf Insta. In einem Video, das die Tänzerin zusammen mit dem Nati-Star zeigt, schreibt Baret: «Danke, für die beste Unterstützung und dass du der grossartigste Mensch und Geist bist, den ich je getroffen habe. Du machst diese Ehe so einfach und doch so leidenschaftlich, du bist unwirklich.» Bachmann repostete das Video. Mit 20 Minuten sprach die PSG-Spielerin zuletzt exklusiv über ihre Hochzeit.

WM-Spielplan der Schweizer Nati 21.07.2023: Philippinen – Schweiz

25.07.2023: Schweiz – Norwegen

30.07.2023: Neuseeland – Schweiz

