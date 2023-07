Frauen-WM 2023: Schweiz besiegt die Philippinen

Dieser VAR-Entscheid brachte die Nati auf die Siegerstrasse. SRF

Die Szenen des Spiels

Viele hatten sich bereits auf ein 0:0 zur Pause eingestellt, als Sow im gegnerischen Strafraum gefoult wurde. Die Pfeife der Schiedsrichterin blieb stumm, doch der VAR meldete sich. Nachdem sich Amedome die Szene nochmals anschaute, zeigte sie auf den Punkt. Ramona Bachmann traf. Der Treffer läutete den Sieg ein, später traf noch Seraina Piubel zum 2:0-Endstand. Für die Nati war es der erste Erfolg seit Mitte Oktober sowie der erste unter Trainerin Inka Grings. Unter der Führung der Deutschen gab es bis zum Match am Freitag in sechs Spielen 2023 keinen Sieg.

Die Schlüsselfigur

Ramona Bachmann. Der Nati-Star überzeugte als Aktivposten und natürlich dank des Tores. Die 32-Jährige hat nun an vier grossen Turnieren getroffen. Nur eine weitere Person aus der Schweiz kann von sich behaupten, bei vier Fussball-Grossanlässen mindestens einen Treffer erzielt zu haben: Xherdan Shaqiri. Ihm gelangen Treffer bei fünf grossen Turnieren.

Bachmann blieb eiskalt. SRF

Das bessere Team

Die Schweiz. Am Ende war der Erfolg verdient, auch weil sich die Schweizerinnen immer mehr steigerten. Besonders der Anfang war aber schwach, die Weltnummer 46 war ebenbürtig. Auch patzte Goalie Gaëlle Thalmann und hatte Glück, dass der Treffer der Philippinerinnen wegen Abseits nicht zählte. Ana Maria Crnogorcevic erwischte zudem einen unglücklichen Tag. Sie hatte zwei Top-Chancen und vergab beide kläglich.

Das Tribünen-Gezwitscher

Rund 25’000 Fans passen ins Dunedin Stadium, das auch «The Glasshouse», genannt wird. Am Freitag kamen 13’711 Zuschauerinnen und Zuschauer in die überdachte Arena. Stimmung gab es trotzdem. Sobald die Philippinerinnen am Ball waren, wurde es extrem laut. Ist «The Glasshouse» voll besetzt, könnte das Stadium zu einem Hexenkessel avancieren. Das ist aus Schweizer Sicht interessant, weil hier Ende Juli das letzte WM-Gruppenspiel gegen das heimische Neuseeland stattfindet.

Die Tore

45 | 0:1 | Tor per Penalty. Bachmann bewies Nerven und schickte die philippinische Torhüterin McDaniel in die falsche Ecke und traf zum umjubelten 1:0 für die Frauen-Nati.

64’ | 0:2 | Piubel schiesst das 2:0. Zuvor war es Crnogorcevic, die den Ball nicht ins Tor brachte. Die junge Nati-Spielerin machte es in ihrem ersten WM-Spiel viel besser.

Piubel erzielte das zweite Tor. SRF

Der Ausblick

Am 25. Juli trifft die Frauen-Nati auf Norwegen. Dieses verlor am Donnerstag zum WM-Auftakt gegen die Co-Gastgeberinnen aus Neuseeland. Gibts dann für die Schweiz die nächsten drei Punkte? Neuseeland und das Team von Grings führen die Gruppe A an.